Partiture classiche in cucina (Di mercoledì 15 luglio 2020) La carriera musicale di Nicola Campogrande trova compimento su due distinti binari: da una parte vi è la composizione che ne fa uno dei musicisti italiani con un catalogo tra i più vasti e eseguiti a livello internazionale; dall’altra un’incessante e altrettanta prolifica attività divulgativa editoriale, televisiva e radiofonica che l’ha portato a scrivere alcuni long-sellers come Occhio alle orecchie. Come ascoltare musica classica e vivere felici e 100 brani di musica classica da ascoltare una volta nella vita. In … Continua L'articolo Partiture classiche in cucina proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Quella tra il grande compositore di colonne sonore Ennio Morricone e il maestro Giuseppe Lanzetta oggi direttore dell'Orchestra Toscana Classica è un'amicizia nata tanti anni fa. Uno scambio affettuos ...

Claudia Cardinale: "Ennio era un vulcano. Di idee e di passioni"

«Non riesco a crederci, Ennio era un grande amico. È stato l'unico a scrivere musica appositamente per me. Con le sue note non recitavi: eri il personaggio», dice Claudia Cardinale dalla sua casa pari ...

