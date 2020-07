“Non fa più controlli e terapie”. Ansia per Francesco Chiofalo dopo il tumore: la fidanzata fa sapere tutto (Di martedì 14 luglio 2020) Francesco Chiofalo è l’ex partecipante della quinta edizione di Temptation Island, in cui aveva fatto il proprio ingresso con l’ormai ex fidanzata Selvaggia Roma. Da quel lontano 2017 ne è passata di acqua sotto i ponti e Francesco Chiofalo ha avuto tante avventure, alcune piacevoli altre assolutamente no. Tante donne, tutte belle, ma non è questo, perché a segnarlo, nel 2019, arriva un’esperienza in particolare, la scoperta di avere un tumore al cervello. L’ex “Lenticchio” (soprannominato così da Selvaggia Roma) ha combattuto una dura battaglia e subito un’operazione piuttosto delicata, ma nonostante tutto ce l’ha fatta. Ad oggi, sembra quasi che Francesco ... Leggi su caffeinamagazine

