Naya Rivera è morta annegata per salvare suo figlio (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo quanto riferito dallo sceriffo della Contea di Ventura, Naya Rivera è morta annegata nel lago Piru dopo aver salvato il figlio Josey “Ha raccolto le energie per salvare il figlio, ma non abbastanza per salvare se stessa“. Così lo sceriffo della Contea di Ventura racconta i presumibili ultimi istanti di vita di Naya Rivera, il cui corpo è stato ritrovato ieri sera nella parte nord-est del Lago Piru, dove l’acqua arriva ad una profondità di 15 metri. Secondo le autorità dunque l’attrice di Glee, 33 anni, sarebbe annegata dopo aver aiutato il figlio Josey di quattro anni a risalire sulla barca. Le ricerche di ... Leggi su zon

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - 3cinematographe : #NayaRivera viene ricordata dalle sue co-protagoniste #LeaMichele e #AmberRiley - Addicted_ToZayn : RT @team_world: Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera, star d… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Naya Rivera, lo struggente addio dei familiari e del cast di Glee sul lago Piru

Il 13 luglio sembra essere una data maledetta per il mondo di Glee, in questo giorno 7 anni fa moriva Cory Monteith ed ora è stato ritrovato il corpo di Naya Rivera. L'attrice era scomparsa alcuni gio ...

Naya Rivera, il video del recupero del corpo, lo sceriffo: ‘Ha usato le ultime forze per salvare il figlio’

Il bambino dopo la terribile esprienza è stato affidato al padre, l’ex marito di Naya Rivera, Ryan Dorsey, che appresa la notizia della scomparsa era corso da suo figlio. Nelle foto pubblicate ...

Il 13 luglio sembra essere una data maledetta per il mondo di Glee, in questo giorno 7 anni fa moriva Cory Monteith ed ora è stato ritrovato il corpo di Naya Rivera. L'attrice era scomparsa alcuni gio ...Il bambino dopo la terribile esprienza è stato affidato al padre, l’ex marito di Naya Rivera, Ryan Dorsey, che appresa la notizia della scomparsa era corso da suo figlio. Nelle foto pubblicate ...