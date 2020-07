MotoGp – Danilo Petrucci non sta nella pelle: “mi sono mancate Ducati e tifosi, a Jerez sarò motivato” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la lunga pausa forzata causata dall’emergenza Coronavirus, il Campionato Mondiale MotoGp prende finalmente il via questo fine settimana sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera con il primo Gran Premio della stagione 2020. L’evento, che si disputerà a porte chiuse, segnerà la fine di una lunga astinenza dalla pista per i due piloti del Ducati Team, che si protrae dai test precampionato in Qatar a fine febbraio. Queste le parole rilasciate da Danilo Petrucci, attraverso la nota stampa Ducati, in merito al ritorno in pista: “l’attesa è finita! Mi sono mancate moltissimo la mia squadra e la mia moto durante questi mesi! Sarà un campionato davvero stranissimo: l’atmosfera nel paddock ... Leggi su sportfair

