Mihajlovic: “Gattuso e io alleniamo con passione. E’ un modo per dimenticare le brutte cose della vita” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Napoli. Queste le sue parole, da Tuttobolognaweb. Che cosa rappresenta il calcio per lei e Gattuso? “E’ un lavoro, ma se lo fai senza passione non lo puoi fare bene. Io e lui abbiamo giocato con passione e stiamo allenando con passione, è un modo nei momenti difficoltà per distrarsi e dimenticare le brutte cose della vita. Cerchiamo di concentrarci sulle cose belle come allenare. La vita è dieci percento quello che accade e novanta percento come reagisci. Non sono impressionato dal suo lavoro perché ha un’ottima squadra. E’ un allenatore di polso e forse serviva questo, ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mihajlovic: “Gattuso e io alleniamo con passione. E’ un modo per dimenticare le brutte cose della vita” “La vita è… - tuttonapoli : Bologna, Mihajlovic in conferenza: 'Al Napoli servivano regole e disciplina! Su Gattuso...' - planetwin365ita : Domani alle ore 19.30 calcio d'inizio del match tra il 'pazzo' #Bologna di Sinisa #Mihajlovic ed il #Napoli di Genn… - cn1926it : #BolognaNapoli, il doppio ex #Daino: “#Mihajlovic vuole il riscatto, ma #Gattuso…” - Ausi1983 : @georgatoss @Linerazzurra In Serie A quasi tutte le squadre avrebbero bisogno di un Gattuso o di un Mihajlovic in P… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic “Gattuso