Migranti: Alarm phone, ’57 persone in salvo ma omissioni e ritardi potevano causare morte’ (Di martedì 14 luglio 2020) Palermo, 14 lug. (Adnkronos) – “Secondo le info fornite da @guardiacostiera a @nelloscavo, oggi pomeriggio la barca in pericolo lasciata alla deriva per 40 ore è stata soccorsa verso #Lampedusa. Siamo lieti che le 57 persone siano salve ma omissione e ritardo nei soccorsi avrebbero potuto causarne la morte!”. Lo scrive su Twitter Alarm phone.L'articolo Migranti: Alarm phone, ’57 persone in salvo ma omissioni e ritardi potevano causare morte’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

MichiVulpi : RT @nelloscavo: Barcone alla deriva con 60 #migranti #Libia Nessuno interviene. Aereo @seawatch_intl ha avvistato ieri il natante in Sar #M… - fabrizia_alb : RT @scandura: #migranti UPDATE via Radio Radicale 17:21 ?? La risposta della Guardia Costiera ?????? 'L’evento migratorio segnalato nella gi… - lauragrossi50 : RT @nelloscavo: Barcone alla deriva con 60 #migranti #Libia Nessuno interviene. Aereo @seawatch_intl ha avvistato ieri il natante in Sar #M… - med_brescia1 : RT @nelloscavo: Barcone alla deriva con 60 #migranti #Libia Nessuno interviene. Aereo @seawatch_intl ha avvistato ieri il natante in Sar #M… - TV7Benevento : Migranti: Alarm phone, '57 persone in salvo ma omissioni e ritardi potevano causare morte'... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Alarm Migranti: Alarm phone, '57 persone in salvo ma omissioni e ritardi potevano causare morte' Fortune Italia Migranti: Alarm phone, '57 persone in salvo ma omissioni e ritardi potevano causare morte'

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - "Secondo le info fornite da @guardiacostiera a @nelloscavo, oggi pomeriggio la barca in pericolo lasciata alla deriva per 40 ore è stata soccorsa verso #Lampedusa. Siamo ...

Barcone alla deriva con 60 migranti. Nessuno interviene

Un barcone alla deriva con almeno 50 persone. E nessuno che li soccorre. E’ accaduto ieri e stavolta ci sono le immagini che permettono di riconoscere un mercantile affiancato da una motovedetta itali ...

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - "Secondo le info fornite da @guardiacostiera a @nelloscavo, oggi pomeriggio la barca in pericolo lasciata alla deriva per 40 ore è stata soccorsa verso #Lampedusa. Siamo ...Un barcone alla deriva con almeno 50 persone. E nessuno che li soccorre. E’ accaduto ieri e stavolta ci sono le immagini che permettono di riconoscere un mercantile affiancato da una motovedetta itali ...