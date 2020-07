L’irlandese McClean: «Io più discriminato di tutti perché contro l’esercito britannico ma nessuno ne parla» (Di martedì 14 luglio 2020) James McClean è un giocatore dello Stoke City nato in Irlanda del Nord, che ha scelto però di rappresentare la nazionale d’Irlanda. Inoltre, in ogni Remembrance Day (giorno in cui in Inghilterra si ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale, ndr) rifiuta di indossare il papavero rosso per il ruolo che l’esercito britannico ha avuto nel conflitto con l’Irlanda del Nord durato per circa trent’anni. Insomma è un calciatore le cui posizioni politiche l’hanno sempre esposto molto, rendendolo un bersaglio di minacce e abusi. Aspetti che ha denunciato con un lungo post sui social, riportato dal Mirror. Ciò che mi lascia l’amaro in bocca è che ho ricevuto più abusi io che ogni altro calciatore durante questi nove anni in Inghilterra: minacce di morte, proiettili mandati per posta, ... Leggi su ilnapolista

