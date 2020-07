Linate aeroporto fantasma. La ripartenza è in differita (Di martedì 14 luglio 2020) Andrea Cuomo Viaggio nel "city airport" riaperto: niente aerei né passeggeri, solo polizia e operai. Primi voli domani Anche per oggi non si vola. Ci si affaccenda, si lustra, si scaldano i muscoli e i motori. Ma non si vola a Linate, il «city airport» che con una decisione buffa della ministra Paola De Micheli è stato riaperto ieri con due giorni di anticipo rispetto alla data prevista del 15 luglio. Linate è stato chiuso quasi quattro mesi. Il 16 marzo lo scarso traffico aereo rimasto dopo il lockdown era stato spostato su Malpensa, che con i suoi spazi garantiva un maggiore rispetto delle norme di distanziamento e che con il terminal 2 non ha mai smesso di fare il suo lavoro di aeroporto. A Linate invece i lavori in corso, che andranno avanti fino al 2021, rendevano tutto ... Leggi su ilgiornale

