Lazio | Leiva deve operarsi di nuovo al ginocchio

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, sarà costretto a operarsi nuovamente al ginocchio Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha ancora fastidi al ginocchio operato ad aprile e sarà costretto a finire nuovamente sotto i ferri. Come riporta Il Messaggero, infatti, il ginocchio del brasiliano continua a gonfiarsi e il problema deve essere risolto. Per Leiva si aprono quindi due strade: fermarsi e rioperarsi subito oppure stingere i denti per la Lazio e aspettare ormai la fine del campionato. Inzaghi ha bisogno di tutti gli uomini per questo finale di stagione e quindi, con ogni probabilità, se ne riparlerà ad agosto.

