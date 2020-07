L'appello di Vaia (Spallanzani): "Giovani, mai più assembramenti, vi prego" (Di martedì 14 luglio 2020) Ha scritto un appello ai Giovani su Facebook, per invitarli a non creare mai più assembramenti, dato che “l’età media dei contagiati si è abbassata”. Francesco Vaia, il direttore sanitario dell’istituto Spallanzani di Roma, ha inviato i ragazzi a proteggere le fasce più fragili della popolazione: “Carissimi Giovani, dimostrate di essere la parte migliore di questa società, mai più assembramenti, vi prego!”, si legge nel post. “Guidate in primalinea questa ‘guerra’, che vinceremo sicuramente, anche e soprattutto dimostrando di saper applicare le regole con disciplina e senso del ... Leggi su huffingtonpost

SkyTG24 : #Roma, appello del direttore sanitario dello Spallanzani a giovani: 'Mai più assembramenti' - fanpage : Vaia (Spallanzani), appello ai ragazzi: “No assembramenti, vi prego. Età dei contagiati più bassa” - HuffPostItalia : L'appello di Vaia (Spallanzani): 'Giovani, mai più assembramenti, vi prego' - anna_annie12 : Roma, appello del direttore sanitario dello Spallanzani a giovani: 'Mai più assembramenti' | Sky TG24 - Marilenapas : RT @SkyTG24: #Roma, appello del direttore sanitario dello Spallanzani a giovani: 'Mai più assembramenti' -