Lady Oscar: Alessia Marcuzzi la ricorda come non vi aspettereste (Di martedì 14 luglio 2020) Lady Oscar, l’eroina del famosissimo cartone anni ’90, moriva il 14 luglio del 1789. Alessia Marcuzzi confessa di avere qualcosa in comune con lei. L’abbiamo amata, seguita, siamo entrati in empatia e abbiamo sofferto con lei, lei è Lady Oscar, l’eroina del cartone animato anni ’90, la splendida donna che viveva la vita di un uomo, ricoprendo il ruolo di soldato al servizio della corte di Francia di Luigi XIV, passata poi alla resistenza. Oggi è un giorno particolare per noi che in quegli anni eravamo incollati al televisore a seguire le sue gesta. Il 14 luglio infatti si celebra la ricorrenza della Presa della Bastiglia, dove Lady Oscar morì combattendo contro la monarchia. ... Leggi su bloglive

Radio3tweet : Per chi ha imparato la storia francese grazie a lei, per chi guardandola ha sognato di diventare una spadaccina, pe… - Radio105 : Chi guardava Lady Oscar da piccolo? #LadyOscar #14luglio #Radio105 - wireditalia : Il #14luglio 1789 per i francesi è il giorno della presa della Bastiglia, per gli altri è il giorno della morte di… - Gianmarco210 : RT @Parampampolo76: Vedete da qualche parte Lady Oscar??? - TheLsoul : RT @DrApocalypse: Oggi moriva #LadyOscar, icona animata che gli omofobi del 2020 etichetterebbero come ‘indottrinamento gender’ https://t.… -