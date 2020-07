Klopp: si va verso una super-lega di ricchi. Non contano le squadre, conta chi le possiede (Di martedì 14 luglio 2020) Klopp rigira le polemiche sulla sentenza Manchester City a suo uso e consumo, prova a vedere il lato positivo della faccenda: “Sono felice che il City possa giocare in Champions League il prossimo anno, perché se penso al campionato e al City con 10-12 partite in meno e i giocatori a riposo, non vedo alcuna possibilità di vincere per nessuna altra squadra…” Ma il punto della decisione del Tas di riammettere la squadra di Guardiole nelle competizioni europee è un altro, e il tecnico del Liverpool lo sa bene: è in pericolo la stessa esistenza del Fair play finanziario. “Spero davvero che il FFP resti, perché offre almeno dei confini che non si possono superare. Penso che sia buono per il calcio. Se si comincia a non doversene più preoccupare le persone o i paesi più ... Leggi su ilnapolista

