Inter, D’Ambrosio: “Secondo posto risposta a chiacchiere. Conte se ne va? Non sembra” (Di martedì 14 luglio 2020) L’Inter ha sconfitto in rimonta il Torino nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dopo essersi trovati sotto 0-1 per la rete di Belotti al 19′ del primo tempo. Successo che ha consentito all’Inter di agganciare la Lazio al secondo posto in classifica. “Chi gioca all’Inter si deve abituare alle chiacchiere. Deve essere pronto ad essere portato alle stelle quando le cose vanno bene, ed essere bastonato quando vanno male” ha dichiarato al termine della gara Danilo D’Ambrosio, “all’Interno siamo più equilibrati: abbiamo un allenatore che ci crede tanto. E il secondo posto è una risposta a queste ... Leggi su sportface

