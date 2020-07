Il Covid può essere un ottimo punto di partenza per un’economia non più fine a se stessa (e ad alcuni furbetti) (Di martedì 14 luglio 2020) Il mondo sta male. La pandemia si è diffusa dappertuttente diventata tale, anche per quanti non volevano rassegnarsi all’idea che tutti siamo in potenziale pericolo di vita. Dal Brasile, agli Usa e alla Russia perfino i più ostinati si sono acconciati all’idea che siamo di fronte a una gravissima epidemia, che i numeri – anche se in molti casi nascosti o occultati – da tempo confessavano inesorabilmente. Allora ci viene il dubbio che quanti non volevano rassegnarsi all’idea di questa inattesa striscia di morti – che è certamente conseguenza in gran parte di errori umani – in realtà più che nascondere ai propri elettori i rischi del Covid-19, volessero occultare la crisi economica, le difficoltà diffuse e insolute dell’economia mondiale, che ci portiamo dietro in maniera sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - davidealgebris : Italia può reggere seconda ondata Covid. Ma non altri 6 mesi di ConteBalle e squadra di idioti. Emergenza sono loro non il Covid - fattoquotidiano : CORONAVIRUS / L'ALLARME L'oncologo di Yale: 'Numero enorme di persone fuori dagli ospedali non guarisce' [di… - CalifanoRosy : RT @PietroGrasso: 'Il Covid è un virus di origine naturale. (...) La mafia, invece, non è di origine naturale. (...) può essere distrutta,… - Noovyis : (Il Covid può essere un ottimo punto di partenza per un’economia non più fine a se stessa (e ad alcuni furbetti))… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può Ballarò | oggi 8 ottobre 2013 | diretta PolisBlog.it