I 25 poliziotti in isolamento Covid a Siderno (Di martedì 14 luglio 2020) Ci sono 25 poliziotti in isolamento precauzionale a Siderno, tra cui il dirigente Antonino Cannarella, dopo lo sbarco dei 70 cittadini del Pakistan a Roccella Jonica tra cui 26 positivi al Coronavirus SARS-COV-2. La vicenda ha così decimato in termini di presenze il personale del Commissariato perché sono stati loro ad essere chiamati per effettuare le operazioni di riconoscimento ancora prima di conoscere l’esito dei tamponi realizzati sui migranti. I 25 poliziotti in isolamento Covid a Siderno La storia crea imbarazzo al Viminale visto che l’isolamento riguarda in totale 60 persone, ovvero tutti quelli che hanno effettuato il soccorso. Spiega oggi il Messaggero: E il numero di “isolati” è arrivato a ... Leggi su nextquotidiano

