Gli strani confini di Han Song (Di mercoledì 15 luglio 2020) Trecento persone circa chiamano «mondo» l’interno di un aereo creato da dio Boeing. All’interno di questo spazio stretto, angusto e sempre più decrepito, non mancano le differenze tra chi vive in business class, chi in prima o in economica o addirittura nella stiva, dove si ritrovano le viscere di quel mondo nonché gli scarti necessari perché il «mondo» possa sopravvivere. Non mancano gli esploratori e infine una piccola truppa rivoluzionaria, schiacciata poi da chi quella rivoluzione proverà a renderla un … Continua L'articolo Gli strani confini di Han Song proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Gli strani Gli strani confini di Han Song | il manifesto Il Manifesto Artico, strana fioritura di alghe: che cosa sta succedendo?

Nell’oceano Artico fioriscono moltissime alghe, creando una quantità maggiore di cibo per gli animali marini. Non è però una buona cosa. Nell’oceano Artico stanno fiorendo moltissime alghe. In apparen ...

Non solo Bubble Bobble: tre videogame che hanno spopolato nelle sale giochi

Abbiamo incrociato più volte il bellissimo Bubble Bobble di Taito (1986) qui sulle pagine di Mastergame. Una vera e propria pietra miliare dei platform game che contribuì a lanciare un vero e proprio ...

