“Dormi da Me, Ti Porto a Casa Domani”, Keeley Bunker Violentata e Uccisa dal Migliore Amico Dopo un Rifiuto (Di martedì 14 luglio 2020) “Fermati da me, ti riaccompagno a Casa domattina”: Dopo la risposta negativa ha violentato la ventenne Keeley Bunker, Dopo averla Uccisa l’ha sepolta in un parco. Le aveva chiesto di passare la notte da lui Dopo un concerto, un no ha scatenato una reazione della sua parte peggiore, ha finito per violentarla e ucciderla. Accade a Tamworth, nello Staffordshire in Inghilterra, dove due amici, la ventenne Keeley Bunker e il coetaneo Wesley Streete aveva appena passato la serata ad un concerto e avevano bevuto un po’. “Grazie, ma sono stanca, vorrei dormire nel mio letto”, queste sarebbero state le ultime parole della ragazza prima che il Migliore Amico ... Leggi su youreduaction

