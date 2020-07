Disputa su mascherina, polizia uccide un uomo in Michigan (Di martedì 14 luglio 2020) Una Disputa su una mascherina avrebbe provocato la morte di un uomo negli Stati Uniti. Il vicesceriffo del Michigan ha sparato e ucciso un uomo sospettato di aver pugnalato un altro uomo che lo aveva sfidato a non indossare la mascherina in un negozio di alimentari. Lo ha riferito la polizia.La sparatoria è avvenuta nella contea di Eaton, a sud-ovest di Lansing, circa 30 minuti dopo la pugnalata inferta dall’uomo in un negozio di prodotti lattiero-caseari di qualità. Il vicesceriffo ha individuato il veicolo dell’aggressore in un quartiere residenziale e gli ha sparato quando ha tentato di attaccarlo con un coltello, ha detto la polizia.L’aggressore, Sean Ruis, 43 anni, di Grand Ledge, ... Leggi su huffingtonpost

Una disputa su una mascherina avrebbe provocato la morte di un uomo negli Stati Uniti. Il vicesceriffo del Michigan ha sparato e ucciso un uomo sospettato di aver pugnalato un altro uomo che lo aveva ...

