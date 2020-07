Deadpool 2: Ryan Reynolds modifica una foto dal set prendendo per trollare Brad Pitt (Di martedì 14 luglio 2020) Ryan Reynolds si diverte a prendere in giro Brad Pitt, nel suo solito stile ironico, con una vecchia foto dal set di Deadpool 2, il film in cui il collega appare come Vanisher. Ryan Reynolds continua a prendere in giro i colleghi con le sue burle sui social e stavolta è toccato a Brad Pitt, che ha condiviso con lui il set di Deadpool 2, dove è apparso in un cameo del supereroe Vanisher. In queste ore, Ryan Reynolds si è preso gioco del cameo di Brad Pitt pubblicando una storia su Instagram in cui modifica la foto che li ritrae insieme tagliando il collega: "Ho lavorato con molti ... Leggi su movieplayer

Hugh Jackman senza censure

L’attore Hugh Jackman, storico interprete di Wolverine, è comparso su Instagram per ribadire come la versione del film proposta sulla piattaforma Disney+ sia ora libera dalla censura. Jackman ha scrit ...

