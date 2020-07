Cliniche private immuni alla pandemia (Di martedì 14 luglio 2020) Nessuno scossone per il fatturato di Swiss Medical Network, gruppo del quale fanno parte anche Ars Medica e Sant'Anna. Leggi su media.tio.ch

ZURIGO - La pandemia di coronavirus dovrebbe avere un impatto limitato su Swiss Medical Network, uno dei maggiori gruppi svizzeri nel settore privato delle cliniche private, tra cui figurano anche Ars ...

