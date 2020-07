Cerberus, il virus che ruba dati bancari nascosto in una app Android (Di martedì 14 luglio 2020) Una app per la conversione valute nascondeva al suo interno un virus in grado di ottenere dati bancari e accedere ai conti. Il team del software Avast, la nota azienda di sicurezza informatica, ha reso noto di aver scoperto un pericoloso virus all’interno di una app presente sul Google Play Store. Il trojan, chiamato Cerberus, rimaneva nascosto ed era poi in grado di aggirare le misure di sicurezza delle app di home banking. Pur non essendo popolarissima la app è stata scaricata da almeno 10 mila persone. Il nome della app, distribuita principalmente tra gli utenti di lingua spagnola, è “Calculadora de Moneda”, ha spiegato il team di sicurezza di Avast. Aveva numerose recensioni positive e il funzionamento era semplicissimo. Secondo ... Leggi su bloglive

