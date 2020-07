Call of Duty: Warzone nel mirino dei cheater che usano bot per uccidere gli avversari in aria (Di martedì 14 luglio 2020) A quanto pare non c'è pace per Call of Duty: Warzone. Al suo interno infatti continuano ad esserci cheater che rovinano le partite agli altri giocatori, nonostante gli sforzi di Infinity Ward nel dare la caccia alle persone che imbrogliano.L'ultimo cheat utilizzato dai giocatori consta in un aimbot che riesce a colpire i giocatori mentre planano in aria con il loro paracadute, uccidendoli persino tra la coltre di nuvole presenti nella mappa di gioco.Questo cheat è stato registrato durante una diretta streaming dal giocatore TimTheTatman che mostra proprio lo streamer venire colpito mentre è ancora in aria senza che lui possa fare qualcosa per evitare il colpo. Tra l'altro il cheater entra all'interno della diretta e afferma di aver usato questo bot ... Leggi su eurogamer

