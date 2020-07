Belen Rodriguez, Dayane Mello: “Antinolfi faceva coppia con me” (Di martedì 14 luglio 2020) L’ex concorrente di Pechino Express mette in guardia la showgirl dall’imprenditore campano accusato di avere un piede in due scarpe. “Mi ha riempito di bugie” La vip brasiliana ha raccontato di avere una storia con GianMaria e che quando ha visto la foto di lui e Belen non voleva credere ai suoi occhi. Si frequentavano da un mese e mezzo. Poi ecco che l’ha lasciata con un sms LaArticolo completo: Belen Rodriguez, Dayane Mello: “Antinolfi faceva coppia con me” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

