Belen Rodriguez avvisata da Dayane Mello: “Gianmaria, sta anche con me” (Di martedì 14 luglio 2020) Belen Rodriguez è stata avvisata da Dayne Mello sulla sua nuova fiamma Gianmaria Adinolfi. Quest’ultimo, secondo la modella, avrebbe il piede in due scarpe frequentandole entrambe contemporaneamente. Belen Rodriguez torna ad essere la protagonista indiscussa anche sul nuovo numero di Chi di questa settimana. Dopo essere stata paparazzata con la sua nuova fiamma Gianmaria Adinolfi, … L'articolo Belen Rodriguez avvisata da Dayane Mello: “Gianmaria, sta anche con me” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

