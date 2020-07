Assassin's Creed Valhalla e la cover parodia con protagonista Antonio Razzi fa il giro del web (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio Razzi torna a far parlare di sé grazie ad un video pubblicato ieri sulla sua pagina ufficiale di Facebook in cui si improvvisa "Gladiatore di Giuliano Teatino" utilizzando oggetti presenti in casa (tra cui una pentola come elmo).Ebbene il video non è passato inosservato ed "ilCirox", che già aveva fatto una parodia di Death Stranding ai tempi del Coronavirus chiamato appunto "Corona Stranding", ha ricreato la cover di Assassin's Creed Valhalla inserendo al posto di Eivor proprio Antonio Razzi vestito da "gladiatore".Di seguito potete dare uno sguardo all'immagine pubblicata da ilCirox e il video da cui è stato tratto questo fermo immagine inserito poi nella copertina del prossimo gioco targato ... Leggi su eurogamer

