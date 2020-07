Ancora un rinvio per il dossier immigrazione e sicurezza (Di martedì 14 luglio 2020) Il dossier “immigrazione e sicurezza” si guadagna un’ora di vertice serale di maggioranza al Viminale, compresso tra le molte scadenze istituzionali e incalzato dal consiglio dei ministri notturno sulla vicenda Atlantia. Il clima è buono ma la riunione finisce per l’ennesima volta in modo interlocutorio. E di nuovo l’iniziativa è del ministro Lamorgese che presenta una nuova bozza di mediazione – che sostanzialmente integra le precedenti – per risolvere l’impasse sulle maxi-multe alle Ong previste dai decreti Salvini tuttora in vigore.Adesso le forze della maggioranza presenti al tavolo – Pd, M5S, Leu, Iv – si prenderanno qualche giorno per metabolizzare il testo, fornire eventuali osservazioni e trovare la quadra. Appuntamento la prossima settimana, ma il giorno ... Leggi su huffingtonpost

Prende quota una nuova ipotesi nell’ingarbugliata vicenda della concessione ad Autostrade. Ed è quella di un commissariamento della società, che potrebbe essere deciso già oggi o più probabilmente nei ...

Proroga 30 settembre imposte sui redditi, ancora utile o è troppo tardi? - Sondaggio

Con un decreto della presidenza del consiglio pubblicato il 29 giugno, giorno prima della scadenza dei versamenti della data canonica del 30 giugno, è stato previsto un mini rinvio per i… Leggi ...

