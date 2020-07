Amsterdam vieta Airbnb in centro, limiti alle case per le vacanze (Di martedì 14 luglio 2020) Amsterdam vieta Airbnb in centro, introdotti limiti alle case per le vacanze. Non è la prima volta che una capitale europea mette un freno ad Airbnb e alle case o appartamenti in affitto sul portale e altre piattaforme simili. L’eccessiva presenza di turisti ha iniziato a creare disagi e problemi ai residenti, rendendo la città … L'articolo Amsterdam vieta Airbnb in centro, limiti alle case per le vacanze è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Dopo le limitazioni dei tour nel quartiere a luci rosse e la stangata delle tasse di soggiorno, continua la lotta di Amsterdam contro l'overtourism. La città olandese ha deciso di vietare Airbnb e sim ...

Covid-19, Amsterdam: riaperto il quartiere hard, baci vietati -2-

Felicia Anna, presidente del sindacato Red Light United, ha affermato che molte prostitute hanno avuto problemi finanziari durante il lockdown e sono contente di poter tornare al lavoro. Molte hanno g ...

