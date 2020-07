Turismo crocieristico in ginocchio. Cancellate decine di crociere anche per il 2021 (Di lunedì 13 luglio 2020) decine di crociere Cancellate anche per il 2021. Il comparto crocieristico sta scontando più di qualsiasi altro settore l’impossibilità di tornare alla normalità. Il gruppo Carnival ha appena annunciato la cancellazione dei viaggi per tutto il primo semestre 2021 e il ritardo nella consegna delle quattro nuove unità in costruzione, in particolar modo della Mardi … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Turismo crocieristico Turismo crocieristico, accordo con il Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria: nasce il brand “Porti dello Stretto. Dove il Mare incontra la Cultura” Stretto web Turismo crocieristico in ginocchio. Cancellate decine di crociere anche per il 2021

La fine delle crociere Un grande esperto di turismo, Simon Calder, ha parlato di recente ai microfoni di ITV con Holly Willoughby e Phillip Schofield esprimendo la sua preoccupazione per il futuro del ...

Turismo, la città di Tarquinia fra le mete scelte da MSC Crociere

Tarquinia – MSC Crociere proporrà tour a Viterbo, Tarquinia e Tuscania. La notizia era già arrivata al Sindaco di Tarquinia la scorsa settimana, in via ufficiosa, oggi la conferma ufficiale. Dalle nav ...

La fine delle crociere Un grande esperto di turismo, Simon Calder, ha parlato di recente ai microfoni di ITV con Holly Willoughby e Phillip Schofield esprimendo la sua preoccupazione per il futuro del ...Tarquinia – MSC Crociere proporrà tour a Viterbo, Tarquinia e Tuscania. La notizia era già arrivata al Sindaco di Tarquinia la scorsa settimana, in via ufficiosa, oggi la conferma ufficiale. Dalle nav ...