Sky - Callejon e il rinnovo: sarebbe sorprendente, ma non è più impossibile (Di lunedì 13 luglio 2020) La voglia di tutto l'ambiente di convincere José Maria Callejon a restare in azzurro c'è, quella del club azzurro è sicuramente meno forte. Leggi su tuttonapoli

SkySport : ?? Segna DRIES MERTENS ?? L’assist è di Callejon, Napoli in vantaggio Gli HL ?? - ElvyAres : RT @tuttonapoli: Sky - Callejon e il rinnovo: sarebbe sorprendente, ma non è più impossibile - tuttonapoli : Sky - Callejon e il rinnovo: sarebbe sorprendente, ma non è più impossibile - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? Segna DRIES MERTENS ?? L’assist è di Callejon, Napoli in vantaggio Gli HL ?? - volpe_peppe : RT @SkySport: Napoli, Giuntoli: 'Rinnovo Callejon? Questa è casa sua, deciderà lui cosa fare' -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Callejon Napoli, De Laurentiis: "Avanti con Gattuso. Oshimen e Callejon in ritiro? Vediamo" Sky Sport Sky - Callejon e il rinnovo: sarebbe sorprendente, ma non è più impossibile

La voglia di tutto l'ambiente di convincere José Maria Callejon a restare in azzurro c'è, quella del club azzurro è sicuramente meno forte. Tuttavia da quando ha rinnovato con il modulino per due mesi ...

Napoli-Milan 2-2, le pagelle: grande prova, ma che spreco! Male Callejon, i cambi non incidono

(Sky Sport) Si tratterebbe dell’unica alternativa over 30 per il Napoli: Callejon stesso. Callejon, futuro molto incerto: nessun accordo con altri club. CLICCA PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI. Il tutto si ...

La voglia di tutto l'ambiente di convincere José Maria Callejon a restare in azzurro c'è, quella del club azzurro è sicuramente meno forte. Tuttavia da quando ha rinnovato con il modulino per due mesi ...(Sky Sport) Si tratterebbe dell’unica alternativa over 30 per il Napoli: Callejon stesso. Callejon, futuro molto incerto: nessun accordo con altri club. CLICCA PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI. Il tutto si ...