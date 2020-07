Scossa elettrica a chi si avvicina troppo al bancone, l’idea di un pub (Di lunedì 13 luglio 2020) Scossa elettrica per chi non rispetta il distanziamento sociale al bancone. Misure estreme in un pub in Cornovaglia. Nelle ore scorse l’atipica iniziativa di un pub inglese, nella Cornovaglia, per assicurarsi che i clienti mantengano il distanziamento sociale ha attirato la curiosità dei media. A causa della pandemia da coronavirus e del rischio di nuovi contagi i governi di molti paesi continuano a suggerire alla popolazione di mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 metri. I locali pubblici hanno ricevuto l’autorizzazione a riaprire dopo un periodo di lockdown a patto di rispettare le norme di sicurezza. Un pub della cittadina di St Just, “The Star Inn”, uno dei più frequentati e conosciuti del distretto inglese di Penwith, nella Cornovaglia, ha avuto qualche ... Leggi su bloglive

Mimetika1 : @stopconinomi Dopo le ultime esperienze adesso sento la scossa elettrica solo a sentir parlare di amici... Purtropp… - Claudoc3 : RT @cincinnato13: @Fiero70600786 @talomarc @elisabe33314234 @WYXYOVANNI55 @patriziagatto3 @zama_zamy @Tiziana20202020 @AttilaR10 @Claudoc3… - cincinnato13 : @Fiero70600786 @talomarc @elisabe33314234 @WYXYOVANNI55 @patriziagatto3 @zama_zamy @Tiziana20202020 @AttilaR10… - JosephGhorna : @PBerizzi @repubblica Ma il taser dove è finito? Basta una scossa elettrica e si impacchetta il salame che non vuol… - cescu : L’ingresso dell’elettrica è una scossa da brividi @davidgilmour Pink Floyd - Atom Heart Mother - 02 - If… -