Roma, “rifiuti trattati non a norma”: sigilli al tmb di Rocca Cencia, 6 indagati ai vertici Ama. La Capitale è senza un impianto di proprietà (Di lunedì 13 luglio 2020) Rifiuti trattati in violazione di legge, con “conseguenze dannose” il cui tasso di “putrescibilità” era “corrispondente a quello in ingresso”. Tradotto: l’immondizia entrava e usciva dall’impianto come se non fosse mai stata trattata. Centinaia di tonnellate ogni giorno, in entrata e in uscita, che poi finivano stoccate nelle discariche di tutta Italia. Una situazione che durava da almeno cinque anni, dalla prima relazione dell’Arpa Lazio che avvertiva sulle “anomalie” nel funzionamento dell’impianto. Per questi motivi la Procura di Roma ha sequestrato e commissariato l’unico impianto di trattamento dei rifiuti rimasto di proprietà del Comune di Roma, il tmb di Rocca ... Leggi su ilfattoquotidiano

