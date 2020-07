Psg, Tuchel: “Con l’Atalanta sarà una partita molto difficile, hanno molte qualità” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’allenatore del Psg Thomas Tuchel, dopo l’amichevole dei parigini (tornati dunque in campo dopo un lunghissimo stop) giocata domenica e vinta per 9-0, ha parlato del sorteggio di Champions League in cui i francesi sono stati accoppiati all’Atalanta nei quarti di finale che si giocheranno in gara secca in Portogallo: “Sarà complicato. Otto squadre vorranno vincere questa competizione. Quella contro l’Atalanta sarà una partita molto difficile e molto serrata. I bergamaschi hanno molte qualità, lo abbiamo visto sabato contro la Juventus: è una squadra molto equilibrata, molto offensiva, molto fisica. Ma ora non è il momento di perdere la testa pensando ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Psg, #Tuchel teme l'#Atalanta: 'Sarà una partita molto difficile' - junews24com : PSG, Tuchel: «Ho visto Juve-Atalanta sabato: ecco cosa penso» - - le10sport_psg : Mercato - PSG : Sarabia interpelle Tuchel ! - Damiano__89 : Migliore in Europa.... Infatti il PSG ha rinnovato Tuchel; Il Barcellona ha scelto Setien; il Dortmund ha scelto al… - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: PSG, l'Atalanta preoccupa Tuchel: 'Spettacolari. Spingono e segnano, serve cautela' -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Tuchel PSG, Tuchel: "Ho visto l'Atalanta contro la Juve, sarà molto difficile in Champions" TUTTO mercato WEB Le Havre-PSG 0-9: test vincente in amichevole per i parigini aspettando l’Atalanta (VIDEO highlights)

I prossimi avversari dell’Atalanta nel quarto di finale di Champions League, il PSG di Thomas Tuchel, torna in campo dopo quattro mesi dalla vittoria conseguita anticipatamente della Ligue 1 ...

Per Allegri il momento delle decisioni

Secondo la stampa francese, Leonardo vuole davvero mettere Massimiliano Allegri sulla panchina di Paris Saint-Germain, quindi forse è arrivato il momento di decidere. C'è chi si chiede se Thomas Tuche ...

I prossimi avversari dell’Atalanta nel quarto di finale di Champions League, il PSG di Thomas Tuchel, torna in campo dopo quattro mesi dalla vittoria conseguita anticipatamente della Ligue 1 ...Secondo la stampa francese, Leonardo vuole davvero mettere Massimiliano Allegri sulla panchina di Paris Saint-Germain, quindi forse è arrivato il momento di decidere. C'è chi si chiede se Thomas Tuche ...