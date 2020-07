Nunzia De Girolamo in Rai con un programma il sabato sera: titolo (provvisorio) “Ciao Maschio!” (Di lunedì 13 luglio 2020) Da Montecitorio alla conduzione di un programma tv: Nunzia De Girolamo cerca un posto al sole sul piccolo schermo ed entra direttamente dalla porta principale. Salvo colpi di scena l’ex deputata di Forza Italia ed ex Ministra del Governo Letta sarà nei palinsesti Rai della prossima stagione che saranno presentati alla stampa il 16 luglio. Uno spazio al sabato sera, un debutto su Rai1 in seconda serata da novembre con “Ciao Maschio!“, titolo per ora provvisorio. Una formula che ricorda, almeno nelle intenzioni, con interviste al maschile il vecchio Harem condotto da Catherine Spaak dal 1988 al 2002. Ospiti solo uomini e un argomento a puntata come filo conduttore di un dialogo sulle tematiche di attualità. La trasmissione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Rai, dal ritorno della Clerici alla riconferma di Matano: chi è dentro e chi è fuori dalla tv

ROMA - Antonella Clerici pronta a riconquistare il mezzogiorno di Rai1, Milly Carlucci di nuovo in pista con Ballando con le stelle, Mara Venier signora della domenica pomeriggio, Nunzia De Girolamo a ...

