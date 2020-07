Nuggets di pollo fatti in casa (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuggets di pollo fatti in casa Se vi piacciono i Nuggets di pollo, ma volete una versione più leggera e dietetica siete nel posto giusto. Questa ricetta è facile e la preparazione è di circa dieci minuti, veramente un’ottima idea per chi non vuole rinunciare a qualche pasto sfizioso. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di petto di pollo (pezzo intero)100 g di farina 0 o 001/2 bicchiere di vino bianco50 g di pangrattato3-4 cucchiai di olio evo1 dado vegetaleSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.AcquaPer preparare i Nuggets di pollo in casa, iniziamo tagliando a pezzetti il petto di pollo – se necessario ... Leggi su termometropolitico

louisvflicker : faccio coming out: ho una paura tremenda dei nuggets ed in generale del pollo, mi manca il respiro ed inizio a pian… - xxlove_ly_ : Come fare a casa i Nuggets di pollo croccantissimi ???? INGREDIENTI: Cornflakes salati 360 g pollo o tacchino 80 g… - lrrilevante : @il_Maggiore @SimoneBonzanini Stavo per scriverlo. Io comunque dopo aver fatto troppo schifo ieri sera sto tranquil… - Gionni_Inglisc : - Zio mi porti a mangiare il pollacchiotto sfranto? - ?? - Nonno lo chiama così... - Si dice Nuggets di pollo... e c… - ddiohakan : RT @PBraciola: Nuggets vegani di pollo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuggets pollo Nuggets di pollo Sempione News