Morto suicida il nipote di Elvis Presley. Lisa Mary e quella "somiglianza inquietante" (Di lunedì 13 luglio 2020) La sua incredibile somiglianza con il nonno Elvis Presley, i milioni ed una madre amorevole non l'hanno salvato dai suoi demoni. Benjamin Keough, 27 anni, avuto da Lisa Marie Presley (figlia unica di Elvis The PElvis) si è tolto la vita nella villa di sua madre, a Calabasas, sparandosi un colpo di pistola che lo ha ucciso immediatamente. Ventisette anni, introverso, generoso, ancora in cerca di una propria strada (come molti figli d'arte) Ben era frutto dell'amore tra Lisa Marie ed il fotografo Danny Keough. Rappresentanti della figlia di Elvis hanno riferito alla stampa americana di una "madre disperata" che deve tuttavia farsi forza per gli altri figli, Riley e due gemellini. Più di una volta l'erede di ... Leggi su iltempo

