Matera, uccise il nonno 91enne a coltellate: arrestata la nipote (Di lunedì 13 luglio 2020) Svolta dopo 7 mesi nelle indagini per l'omicidio del 91enne ucciso a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera, il 7 gennaio 2020; la Polizia di Matera ha arrestato la nipote della vittima, una ragazza di 26 anni, sospettata di aver ucciso il nonno, Carlo Antonio Lopatriello con 26 coltellate al torace e 11 colpi di bastone, per lo più alla testa. Alla donna, oltre all'accusa di omicidio è stata contestata anche l'aggravante della crudeltà.Le indagini della Squadra Mobile di Matera e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci, coordinate dalla Procura di Matera, hanno evidenziato, infatti, la particolare violenza dell'aggressione nei confronti dell'anziana vittima che veniva accudita proprio dalla sua presunta omicida, ... Leggi su ilfogliettone

