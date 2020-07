Leanna Bartlett, la “coniglietta” che manda in delirio i fan (Di lunedì 13 luglio 2020) Leanna Bartlett è una bellissima modella ucraina che ha milioni di seguaci sui social dove mostra le sue sinuose forme mandando in delirio i suoi fan. Barlett è stata anche la "coniglietta" scelta da Playboy per la tanto ambita copertina. Nata e cresciuta a Kherson, in Ucraina, Leanna Bartlett sta facendo impazzire Instagram: nell’ultimo anno ha guadagnato oltre 1 milione di followers grazie alle sue pose provocanti in intimo. Ex “ring girl”, la modella ha posato per diversi brand di lusso, tra cui Guess. Ora ammalia i fan con degli scatti “bollenti”! Leggi su ilfogliettone

LarryEsPoquito : me URGE que se filtre un video porno de Leanna Bartlett ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Leanna Bartlett La foto di Andrea Damante con Jennifer Lopez non è un fake, ma il loro incontro è puro marketing Fanpage.it