Lazio, Luiz Felipe rientra per la difesa... (Di lunedì 13 luglio 2020) Inzaghi si aggrappa a Luiz Felipe per puntellare un difesa che - nel campionato del post lockdown - fa acqua da tutte le parti. Sono state ben 12 le reti incassate dai biancocelesti nelle 6 partite ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sos difesa groviera, ma almeno rientra #LuizFelipe. E #Immobile suona la carica - sportli26181512 : Sos difesa groviera, ma almeno rientra Luiz Felipe. E Immobile suona la carica: Sos difesa groviera, ma almeno rien… - Gazzetta_it : Sos difesa groviera, ma almeno rientra #LuizFelipe. E #Immobile suona la carica - fabinhoo_luiz : RT @CR7Brasil: Últimos 18 jogos de Serie A: Sassuolo: ?? Lazio: ?? Udinese: ???? Sampdoria: ?? Cagliari: ????????? Roma: ?? Parma: ???? Nap… - FuteboIEuropeu : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL da Lazio ! Luiz Alberto ! Lazio 1 x 0 Sassuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luiz

L'appuntamento è rinviato di un anno, ora la "medaglia" da conquistare per Luiz Felipe è quella di aiutare la Lazio a ritrovare se stessa dopo le ultime debacle e a conquistare i punti che mancano per ...Fare a meno di Lulic, Marusic, Luiz Felipe, Leiva, Cataldi Correa e avere a mezzo servizio gente Milinkovic e Acerbi, per non parlare di due esterni come Jony e Lukaku sarebbe complicato per chiunque.