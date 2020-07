Inter-Torino, Conte: “Le vittorie danno certezze. Handanovic? In questo periodo va così” (Di martedì 14 luglio 2020) Antonio Conte al termine del match tra Inter e Torino L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro il Torino per 3 a 1 e valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di ‘San Siro’ ai microfoni di Sky Sport. Ti sei spiegato dove fosse l’Inter per gran parte del primo? E come l’hai cambiata?“Sinceramente penso che abbiamo iniziato molto bene, avendo il dominio. Poi c’è stato il calcio d’angolo e il pericolo di prendere gol con un episodio è successo ancora. Spiace che abbia sbagliato Handanovic, lui difficilmente commette errori. questo fa capire che è un periodo ... Leggi su intermagazine

