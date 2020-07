In Alta Baviera c’è un labirinto a forma del volto di Beethoven (Di lunedì 13 luglio 2020) (Foto: Peter Kneffel / Picture Alliance via Getty Images)Se amate perdervi nelle sinfonie di Ludwig van Beethoven, probabilmente adorerete avventurarvi in un labirinto che ha le fattezze del grande compositore tedesco. Lo ha creato in Alta Baviera, per l’esattezza nella cittadina di Utting am Ammersee, una coppia di agricoltori. La struttura riproduce il ritratto del musicista ed è stata ricavata da un campo coltivato da Corinne e Uli Ernst e dal loro team formato da una quindici persone. Il volto di Beethoven si staglia tra girasoli, canapa, mais, malva selvatica, zucche decorative e fagioli. Per ottenere questo risultato, la semina è stata fatta ad aprile. (Foto: Peter Kneffel / Picture Alliance via Getty Images)Un modo inusuale di ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Alta Baviera In Alta Baviera c’è un labirinto a forma del volto di Beethoven Wired.it In Alta Baviera c’è un labirinto a forma del volto di Beethoven

A pochi mesi dalle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita, in Germania una coppia di agricoltori ha ricavato da un campo un labirinto che riproduce il viso del noto compositore Se amate perdervi ne ...

De Luca annuncia il 'miracolo campano': "Superata l'emergenza diventeremo come l'Olanda"

Oggi non abbiamo in Campania grandi problemi, ad oggi siamo una regione a contagio zero ma dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole. È così che Vincenzo De Luca, nell'ormai consueto messaggio ...

A pochi mesi dalle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita, in Germania una coppia di agricoltori ha ricavato da un campo un labirinto che riproduce il viso del noto compositore Se amate perdervi ne ...Oggi non abbiamo in Campania grandi problemi, ad oggi siamo una regione a contagio zero ma dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole. È così che Vincenzo De Luca, nell'ormai consueto messaggio ...