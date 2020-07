Grave lutto nel Tottenham: omicidio a Tolosa (Di lunedì 13 luglio 2020) Ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina all’alba a Tolosa, nel sud-ovest della Francia una persona molto legata al Tottenham. E’ l’alba a Tolosa quando il telefono di Serge Aurier, del Tottenham, suona. Suo fratello Cristopher Aurier, ivoriano &eGrave; stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Non … L'articolo Grave lutto nel Tottenham: omicidio a Tolosa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

