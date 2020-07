Foiba di Basovizza, Mattarella mano nella mano con il presidente sloveno (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor hanno deposto una corona di alloro e di fiori con i due tricolori, italiano e sloveno, alla ... Leggi su quotidiano

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? e il Presidente della #Slovenia ???? #Pahor depongono una corona di fiori alla foiba di… - Agenzia_Ansa : I presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor hanno deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dove si sti… - Ettore_Rosato : Adesso alla Foiba di Basovizza con i Presidenti #Mattarella e #Pahor. #Italia e #Slovenia insieme per non dimentic… - CarloBelli6 : RT @Ettore_Rosato: Adesso alla Foiba di Basovizza con i Presidenti #Mattarella e #Pahor. #Italia e #Slovenia insieme per non dimenticare.… - giomo2 : RT @_giovannigrasso: Foiba di Basovizza: quei piccoli gesti che fanno la Storia. -