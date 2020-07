È morta Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta, è morta a 57 anni. Lo ha comunicato Travolta, suo marito da 29 anni. «Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni contro il cancro al seno» così l’attore ha annunciato la scomparsa della moglie. Kelly Preston, il cui vero nome era Kelly Kamalelehua Smith, aveva recitato in film di successo come Jerry Maguire o Twins, Space Camp – Gravità zero, I gemelli e Dal tramonto all’alba. Il suo ultimo film, in cui aveva recitato con Travolta, era stato Gotti ... Leggi su linkiesta

MediasetTgcom24 : E' morta Kelly Preston: l'annuncio social del marito John Travolta #kellypreston - repubblica : Morta di cancro Kelly Preston, la moglie di John Travolta [aggiornamento delle 08:21] - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - maracamino2 : RT @MediasetTgcom24: E' morta Kelly Preston: l'annuncio social del marito John Travolta #kellypreston - repubblica : Addio a Kelly Preston: il ballo con Travolta nel film che li fece conoscere -