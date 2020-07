Colite ulcerosa: dati positivi per il modulatore OPL-002 (Di lunedì 13 luglio 2020) Colite ulcerosa: il modulatore del recettore della sfingosina 1-fosfato in monosomministrazione orale giornaliera OPL-002 ha ottenuto risultati positivi sulla conta dei linfociti Nei pazienti con Colite ulcerosa, il modulatore del recettore della sfingosina 1-fosfato (S1P) in monosomministrazione orale giornaliera OPL-002 ha ottenuto risultati positivi sulla conta dei linfociti, uniti a un buon profilo di sicurezza… L'articolo Colite ulcerosa: dati positivi per il modulatore OPL-002 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Covid, in pazienti con Crohn e colite ulcerosa rischio non aumentato

Roma, 9 lug. (askanews) - La pandemia ha messo in allarme tutti i soggetti affetti da patologie croniche, ritenuti pazienti fragili e dunque maggiormente esposti al virus. L'ipotesi iniziale, poi smen ...

