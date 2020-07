Cassandra lotta contro un tumore, ma riesce a fare un provino per Amici (Di lunedì 13 luglio 2020) Cassandra ha 20 anni e una passione sconfinata per la musica. La sua voce bellissima hanno avuto il piacere di scoprirla in tantissimi grazie a YouTube, dove un infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha pubblicato un suo video. Cassandra infatti lotta contro un tumore che le ha impedito di partecipare al provino di Amici di Maria De Filippi ma ora, anche grazie al video, ha una possibilità. La scoperta del tumore È gennaio e Cassandra scopre improvvisamente di avere una ghiandola del collo ingrossata. Fa tutti i controlli e gli accertamenti del caso fino a scoprire di avere un tumore. “Ho iniziato subito con i ricoveri e i cicli di chemioterapia. All’inizio ... Leggi su thesocialpost

