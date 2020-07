AJ Dungo in libreria con il fumetto “A ondate” (Di lunedì 13 luglio 2020) Arriva in Italia per BAO Publishing “A ondate”, il racconto autobiografico a fumetti di AJ Dungo che intreccia amore, surf ed elaborazione del lutto “A ondate”, una storia d’amore in cui surf ed elaborazione del lutto si intrecciano in maniera esemplare, arriva in libreria. Un racconto autobiografico a fumetti di AJ Dungo sul suo grande amore… L'articolo AJ Dungo in libreria con il fumetto “A ondate” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Dungo libreria Bao pubblica “A ondate” di AJ Dungo. Leggi l'anteprima – Lo Spazio Bianco LoSpazioBianco Bao annuncia A ondate di AJ Dungo

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita in libreria di A ondate, il graphic novel d’esordio del fumettista americano AJ Dungo. Racconto autobiografico sul suo grande amore perduto per una malatt ...

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita in libreria di A ondate, il graphic novel d’esordio del fumettista americano AJ Dungo. Racconto autobiografico sul suo grande amore perduto per una malatt ...