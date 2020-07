Una crisi strutturale di lunga data (Di domenica 12 luglio 2020) Il confinamento ha provocato conseguenze importanti per tutti e ha reso ancora più lampanti le condizioni di crescente precarietà del lavoro e della vita delle persone, in condizioni diseguali, e diseguali sono le conseguenze materiali e immateriali sulla vita e sul lavoro. Ho vissuto questi mesi in una condizione relativamente privilegiata: pur non essendo dipendente, svolgo un’attività consulenziale che non richiede necessariamente la presenza. Lavoro con la PA nel campo della politica di coesione, cerco di aiutare amministrazioni centrali e … Continua L'articolo Una crisi strutturale di lunga data proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

GiuseppeConteIT : Felice di incontrare oggi a Lisbona l’amico @antoniocostapm. Italia e Portogallo lavorano insieme per ottenere dal… - GiuseppeConteIT : Oggi a Madrid con @sanchezcastejon per ribadire ancora una volta un impegno comune: luglio deve essere il mese dell… - meb : Abbiamo approvato un emendamento al dl rilancio per incentivare l’acquisto di automobili. In un momento di crisi oc… - Domenic20508867 : RT @IlZebraapois: Continuano imperterriti a sbarcare clandestini sul suolo Italano.Siamo l'unico Paese Europeo che continua a ricevere 'osp… - m_damato31 : #In3sorsi #AmericaLatina #Geopolitics Dalla crisi #politica alla pandemia del #Covid19, il #Perù si trova ad affro… -

Ultime Notizie dalla rete : Una crisi Una crisi strutturale di lunga data | il manifesto Il Manifesto Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 12 luglio

Notizie del 12 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva REGIONE – Domenica 12 luglio 2020 prosegue l’informazione sul ca ...

Traghetti: i prezzi per Sardegna, Corsica e Sicilia in auto, moto e camper

Estate: tempo di vacanze. Nonostante la crisi del turismo dovuta al coronavirus, la voglia di viaggiare (dove possibile) resta sempre un momento di evasione, oggi più che mai. Di seguito, le tariffe p ...

Notizie del 12 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva REGIONE – Domenica 12 luglio 2020 prosegue l’informazione sul ca ...Estate: tempo di vacanze. Nonostante la crisi del turismo dovuta al coronavirus, la voglia di viaggiare (dove possibile) resta sempre un momento di evasione, oggi più che mai. Di seguito, le tariffe p ...