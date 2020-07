Sta arrivando il Samsung Galaxy Z Flip 5G: video teaser e pagina di supporto (Di domenica 12 luglio 2020) Prende sempre più forma il Samsung Galaxy Z Flip 5G, la versione 5G del dispositivo a conchiglia del colosso di Seul, di cui adesso abbiamo anche il primo video teaser. Come riportato da 'phonearena.com', il noto informatore @evleaks lo ha di recente pubblicato su Twitter insieme ad un render alquanto esaustivo, a cui si è poi aggiunto un altro importante dettagli portato all'attenzione da 'gsmarena.com', ovvero la comparsa della pagina di supporto ufficiale del Samsung Galaxy Z Flip 5G (product-code SM-F707B). Rispetto al primo modello la più grande novità dovrebbe proprio essere rappresentata dall'innesto del processore Snapdragon 865, che è poi il chipset che un po' tutti i top di ... Leggi su optimagazine

miniYoonAWWW : RT @smilingforjimin: ma non lo sentite anche voi questo tremore di culo che inizia a farsi sentire ad ogni aggiornamento dello smeraldo e p… - smartworld_it : La fibra FTTH sta arrivando in tutta Italia, ma come sta andando e come andrà? (podcast) - hazxax : vi sta arrivando la denuncia - PierSRicchiuti : Sta arrivando il secondo cc - louehappjness : NON VEDO L'ORA DI VEDERE COSA STA ARRIVANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Sta arrivando La fibra FTTH sta arrivando in tutta Italia, ma come sta andando e come andrà? (podcast) Smartworld Sardegna, la nuova Caienna dei capimafia: 110 in arrivo a Uta

Il ministro della Giustizia accelera per la conclusione dei lavori nelle celle destinate al regime del 41 bis nel carcere cagliaritano. Tra fine agosto e settembre la consegna del nuovo braccio. Ogni ...

"Ci risiamo, ora state attenti...". Ecco la verità sul post dell'infermiere

Come può il post su Facebook di un infermiere mettere in ansia un Paese intero? Nell'epoca dei social è possibile, soprattutto quando il premier Giuseppe Conte annuncia che lo stato di emergenza, attu ...

Il ministro della Giustizia accelera per la conclusione dei lavori nelle celle destinate al regime del 41 bis nel carcere cagliaritano. Tra fine agosto e settembre la consegna del nuovo braccio. Ogni ...Come può il post su Facebook di un infermiere mettere in ansia un Paese intero? Nell'epoca dei social è possibile, soprattutto quando il premier Giuseppe Conte annuncia che lo stato di emergenza, attu ...