Rigore Milan, Di Canio: "Non può mai esserci!", Caressa: "Doveva andare al Var..." (Di lunedì 13 luglio 2020) Un calcio di Rigore quanto meno dubbio, quello fischiato contro il Napoli durante la sfida contro il Milan. Leggi su tuttonapoli

Alvino sul rigore al Milan : "Commettere errori così gravi è inammissibile" Il giornalista Carlo Alvino ha commentato con un messaggio su Twitter la scelta dell'arbitro La Penna di concedere un rigore alquanto dubbio al Milan sul fallo di Maksimovic su Bonaventura: "Ci deve pensare la Tv e non il Var ad usare u ...

Il giornalista Carlo ha commentato con un messaggio su Twitter la scelta dell'arbitro La Penna di concedere un alquanto dubbio al sul fallo di Maksimovic su Bonaventura: "Ci deve pensare la Tv e non il Var ad usare u ... Napoli-Milan 2-2 - un rigore di Kessiè salva i rossoneri Al San Paolo il Milan di Pioli è alla caccia del sesto posto. Theo Hernandez porta in vantaggio i suoi ma Di Lorenzo e Mertens rimontano, Kessiè su rigore salva i rossoneri Napoli-Milan rappresenta un’opportunità per i ...

Al San Paolo il Milan di Pioli è alla caccia del sesto posto. Theo Hernandez porta in vantaggio i suoi ma Di Lorenzo e Mertens rimontano, Kessiè su i rappresenta un’opportunità per i ... Rai - Varriale : "Il Napoli meritava i 3 punti. Il rigore per il Milan è dubbio" Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato con un post su Twitter il pari tra Napoli e Milan: "4 gol e molte emozioni al San Paolo tra Napoli e Milan.

sscnapoli : ? 71’ | Pareggio del Milan con Kessie su rigore ? #NapoliMilan 2-2 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - juventusfc : 62' | Il Milan accorcia le distanze: gol su rigore di Ibrahimovic. Penalty assegnato dopo il consulto del VAR per u… - DiMarzio : È il terzo rigore causato da #DeLigt su situazioni analoghe. L'olandese salterà il Milan per squalifica #JuveTorino - tuttonapoli : L'ex arbitro Bergonzi: 'La Penna da 7.5. Il rigore per il Milan è netto!' - lookatviki : RT @MangaRobby: Ho appena rivisto meglio il rigore al Milan. Palla piena e tolta dalla disponibilità dell'avversario. Ribadisco: La Penna e… -