Necessario un nuovo paradigma per una valutazione affidabile della pericolosità sismica: bisogna abbandonare il metodo probabilistico PSHA a favore di quello neo-deterministico (NDSHA) (Di domenica 12 luglio 2020) Da oltre 30 anni l’analisi probabilistica della pericolosità sismica (PSHA) rappresenta lo standard di riferimento per determinare i requisiti di progettazione antisismica nelle norme edilizie degli Stati Uniti e di molti altri Paesi del mondo. “Poiché in questi ultimi 3 decenni nel mondo sono emerse tutte le carenze, e sfortunatamente anche le fatali conseguenze, imputabili all’impiego del PSHA, è Necessario un nuovo paradigma, se la mitigazione del rischio di disastri deve effettivamente riuscire a raggiungere i suoi importanti obiettivi”, scrivono Giuliano Panza e James Bela in un articolo pubblicato in linea su Engineering Geology e che farà parte del volume 274 della stessa ... Leggi su meteoweb.eu

Treccani : Ora che finalmente si stanno allentando le restrizioni legate al viaggiare, è necessario dare nuovo slancio al sett… - SDGs_school : Manifesto della Ripartenza per il #Paesaggio. Il cambio di #paradigma necessario in un nuovo rapporto tra #Uomo e… - TarantinoLorenz : Forse in pochi sanno che lo stato d'emergenza potrà essere prorogato fino a 24 mesi e cioè sino al 31 gennaio 2022… - ostaemin : ho vinto uno sconto su un prodotto della reeb*k grazie a quei concorsi sulla scatola dei cereali indovinate chi si… - TerraDiPalma : RT @Treccani: Ora che finalmente si stanno allentando le restrizioni legate al viaggiare, è necessario dare nuovo slancio al settore del tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Necessario nuovo Nuovo contagio, necessario il ricovero: riapre la terapia intensiva per Covid Il Tirreno Coronavirus, risalgono i contagi: da 188 a 234, in crescita anche i morti

Sono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti ...

Come si progetta un “audiobrand”

Un marchio non è solo un nome: come spiegano i manuali di marketing, ci sono vari elementi che creano la cosiddetta brand identity, cioè quell’insieme di cose che si associano a un’azienda o a un prod ...

Sono 234 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti ...Un marchio non è solo un nome: come spiegano i manuali di marketing, ci sono vari elementi che creano la cosiddetta brand identity, cioè quell’insieme di cose che si associano a un’azienda o a un prod ...